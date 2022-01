Barça: Xavi met la pression sur Dembélé

Alors qu'Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça, Xavi a demandé à son joueur de "faire un effort" et estime que le club catalan est le "meilleur projet sportif" pour lui.

Interrogé en conférence de presse avant Linarès-Barça en Coupe du Roi mercredi soir, le nouvel entraîneur du Barça Xavi s'est prononcé sur le dossier chaud du moment, la prolongation d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin prochain et dont les positions sont pour le moment assez éloignées de la proposition que lui fait le FC Barcelone, notamment sur la question salariale. "J'attends qu'il fasse un effort. C'est le meilleur projet sportif pour lui. Nulle part il ne sera aussi heureux qu'au Barça. Voyons ce qu'il décide."

Le club met la pression

Avec ses déclarations, Xavi accentue un peu plus la pression du Barça. Ce lundi, Mateu Alemany a fait le point sur la situation de l'international français. "Nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec ses agents depuis 5 mois. Ils connaissent la position du club, nous avons eu beaucoup de patience, ils savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas offrir plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club", expliquait le directeur du football.

Recruté pour plus de 105 millions d'euros à l'été 2017, hors bonus, Ousmane Dembélé a déjà refusé une première offre de prolongation du Barça, dans la mesure où ses prétentions salariales ne sont pas alignées avec la proposition qu'il a reçue. En attendant l'avancée du dossier, de nombreux clubs, dont le PSG, gardent un oeil lui.