Mercato: de nombreuses pépites de Ligue 1 ciblées par le Qatar

Alors que l'Arabie Saoudite axe son recrutement sur l'arrivée de joueurs confirmés, le Qatar veut adopter une stratégie totalement différente, en misant sur la jeunesse. Plusieurs pépites de Ligue 1 sont ciblées.

Face à l'offensive de l'Arabie saoudite, le Qatar n'a pas dit son dernier mot. Isaac Lihadji (21 ans, sous contrat jusqu'en 2025 avec Sunderland) et Ibrahima Diallo (24 ans, sous contrat avec Southampton jusqu'en 2024), vont s'engager avec le club d'Al-Duhail. Une double signature qui en dit long sur la stratégie du championnat qatarien pour se renforcer.

Pendant que l'Arabie Saoudite fait son marché aux quatre coins du globe pour attirer des joueurs confirmés, à l'image de Karim Benzema, Kalidou Koulibaly ou N'Golo Kanté, qui ont suivi la trace de Cristiano Ronaldo, le Qatar contre-attaque. Le tout, en misant sur la jeunesse. Ces dernières semaines, trois Français ont rejoint le Qatar: Younes el-Hannach a quitté Paris pour signer à Al Shamal, Naïm Laïdouni est passé de Nîmes à Umm Salal SC et Nassim Benaissa de Châteauroux à Muaither SC.

Le pays du Golfe tente de structurer son championnat sous la houlette d'Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG. Nommé directeur sportif de la Ligue du Qatar, il officie en collaboration avec plusieurs scouts.

Un quota à respecter

Ces scouts ont établi une liste de pépites à surveiller de très près a été établie ces dernières semaines. Parmi les noms qui figurent sur cette liste, des jeunes prometteurs de Ligue 1 et quelques-uns de Ligue 2: Naim Byar (Reims) ; Khalil Fayad et Redouane Halhal (Montpellier) ; Kays Ruiz-Atil (Auxerre) ; Adil Aouchiche, Ayman Kari (Lorient) ; Mohamed El-Arouch (OL) ; Ismaël Gharbi (PSG) ; Imran Moussaoui, Rayan Dehilis, Mehdi Gacem, Rayan Berbachi (OM) ; Nazim Babaï, Mayssam Benama et Béchir Yacoub (Monaco) ; Amine Boukemouche (Lens) ; Ilan Bacha (Paris FC) ; Mohamed Hafid (Caen).

Le championnat a adopté un changement de règlement permettant aux équipes locales peuvent désormais avoir sept joueurs étrangers dans leur effectif, dont deux de moins de 21 ans.