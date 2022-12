Mercato: après la rumeur de l'Arabie Saoudite, Ronaldo évoqué au Qatar sur les conseils d'Antero Henrique

Tout juste de retour de Doha après l'élimination du Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc (0-1), Cristiano Ronaldo pourrait bientôt retourner au Qatar. Selon le média portugais Record, l'émirat compterait sur les bons conseils d'un ancien du PSG pour parvenir à attirer la star dans son championnat.

Le temps de la réflexion est venu pour Cristiano Ronaldo. De retour au pays après l'élimination de la Seleçao en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 samedi dernier face au Maroc (0-1), le quintuple Ballon d'or va devoir étudier ses options pour la suite de sa carrière. Sans club depuis son départ à l'amiable de Manchester United, CR7, désormais âgé de 37 ans, est à un tournant de sa carrière.

Exit l'Arabie Saoudite et place au Qatar pour Ronaldo ?

Ces dernières semaines, la piste menant au club d'Al-Nassr, coaché par le Français Rudi Garcia, en Arabie Saoudite avait été largement évoquée. Un appel du pied confirmé en personne par le président de la fédération saoudienne en septembre dernier. "Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela aurait un retour très positif et serait une excellente nouvelle. Nous connaissons tous les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui en plus d'être un grand joueur est un excellent exemple", déclarait Yasser Al-Misehal.

Depuis, la rumeur s'est éteinte puisque CR7 avait répondu la semaine dernière aux journalistes en zone mixte en expliquant que "non, ce n'est pas vrai". Un gigantesque chèque de 200 millions d'euros annuels de salaire était même évoqué.

Mais ces dernières heures, c'est un nouveau riche prétendant qui semble être rentré dans le bal pour faire signer la star. En effet selon le média portugais Record, le Qatar tenterait d'attirer Ronaldo dans son championnat. Ce dernier, en pleine réflexion, discuterait avec l'ancien directeur sportif du PSG Antero Henrique (2017-2019), toujours "consultant sportif" pour le club de la capitale. Néanmoins il ne s'agirait pas de faire venir le Portugais à Paris mais plutôt dans l'émirat, puisque Henrique est le directeur sportif de la Ligue du Qatar. Ce dernier pourait être devenu le nouvel homme de confiance de CR7, en compagnie de son agent Jorge Mendes. Reste à voir si cette retraite dorée est susceptible de plaire au compétiteur qu'est toujours Ronaldo.