Mercato: c'est officiel, Leipzig arrache Openda à Lens contre un montant record

Lens et Leipzig ont communément officialisé le transfert de Loïs Openda vers le club de Bundesliga. Le transfert est de l'ordre de 40 millions d’euros pour l’international belge, qui a signé un contrat de cinq ans.

Une énorme saison et puis s'en va. Recruté à Bruges l'été dernier, Loïs Openda quitte le RC Lens, direction la Bundesliga. Sur ses réseaux sociaux, le club allemand a officialisé la venue du buteur belge de 23 ans, qui s'engage avec le troisième du dernier Championnat pour les cinq prochaines saisons.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, ce transfert va permettre au club arthésien de toucher un sacré pactole: selon les informations de Kicker confirmées par RMC Sport cette semaine, les deux clubs avaient trouvé un terrain d’entente autour d’une indemnité 40 millions d’euros, battant le précédent record lensois (Cheick Doucouré à Crystal Palace pour 25 millions d’euros).

Tenter de faire oublier Nkunku

Sur le plan sportif, c'est toutefois une perte considérable pour les Sang et or, pourtant qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Franck Haise et son staff vont désormais devoir s'atteler à lui trouver un remplaçant de haut niveau, forts d'une belle manne financière. Avec 21 buts en 38 matches de Ligue 1 (4e meilleur buteur), Openda a été l’une des révélations du championnat de France en 2022-23.

"Pour cette campagne probante, le Racing remercie Loïs et lui souhaite une bonne continuation dans la poursuite de sa carrière", a écrit le RC Lens dans un communiqué. A Leipzig, Openda aura la lourde tâche de redynamiser un secteur offensif orphelin du brillant Christopher Nkunku, parti à Chelsea.