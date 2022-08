Mercato: "dégoûté" par le départ annoncé de Fofana à Chelsea, Lineker fait l'éloge du défenseur

Dans un post sur son compte Twitter, Gary Lineker, supporter de Leicester, a affiché son dégoût après le départ annoncé de Wesley Fofana en direction de Chelsea.

Formé à Leicester, où il a évolué entre 1978 et 1985, Gary Lineker reste un supporter fidèle des Foxes. Ceux-ci s'apprêtent à perdre Wesley Fofana, dont le transfert en direction de Chelsea est imminent. Les Blues devraient dépenser plus de 80 millions d'euros pour recruter le défenseur français de 21 ans.

"Le jeune défenseur central le plus prodigieusement talentueux du monde"

"Je suis dégoûté de le perdre mais je souhaite à Wesley Fofana de réussir. Tous les joueurs veulent disputer la Ligue des champions donc c'est compréhensible, a posté l'ancien attaquant sur son compte Twitter. Aux fans de Chelsea, vous avez le jeune défenseur central le plus prodigieusement talentueux du monde. Oui, j'estime qu'il est aussi bon que ça."

Wesley Fofana avait quitté Saint-Etienne à l'été 2020 contre 40 millions d'euros (les Verts sont d'ailleurs intéressés à la revente). Si RMC Sport annonçait vendredi soir un accord verbal entre Leicester et Chelsea, reste tout de même à connaître le prix exact de la transaction, qui s'annonce comme l'une des plus élevées de l'histoire pour un défenseur.

Victime d'une fracture du péroné en août 2021, Wesley Fofana a connu une longue absence la saison dernière. Il n'a participé par conséquent qu'à 12 rencontres toutes compétitions confondues. Mais il s'était rapidement imposé lors de sa première saison avec les Foxes, revenant aussi à son meilleur niveau après sa blessure, au point d'attirer la convoitise des plus grands et riches clubs d'Angleterre. Au grand regret de Gary Lineker et de tous les fans.