Mercato: avec le transfert de Fofana à Chelsea, jackpot en vue pour Saint-Étienne

Le transfert imminent de Wesley Fofana de Leicester à Chelsea, pour une somme record qui pourrait dépasser les 80 millions d’euros, fait les affaires de Saint-Étienne, son ancien club, qui devrait empocher une dizaine de millions d’euros.

Dans le Forez, l’annonce par RMC Sport, d’un accord entre Leicester et Chelsea pour une vente de Wesley Fofana, vendredi soir, a dû être accueillie en se frottant les mains. Précédent club du défenseur français, Saint-Étienne doit en effet toucher une partie de la somme investie dans le transfert. Si celui-ci atteint bien les montants records énoncés dans certains médias, il pourrait aussi empocher un joli pactole.

Au moment de la vente de Fofana à Leicester, pour 40 millions d’euros à l’été 2020, l’ASSE avait ainsi négocié une clause lui permettant de toucher un intéressement de 15% à sa revente. Si Chelsea casse la tirelire et dépense 80 millions pour s’acheter les services du Français, les Verts empocheront donc 12 millions d’euros. Une somme non négligeable pour le club, actuellement dernier du classement en Ligue 2.

L'un des défenseurs les plus chers de l'histoire

Cette somme pourrait ne pas être encaissé tout de suite. En cas de signature pour plus de 80 millions d’euros, comme cela a été avancé par plusieurs médias, Fofana rentrerait dans l’histoire comme l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire. Selon les modalités du contrat et de ses bonus, il pourrait même dépasser Harry Maguire, recruté pour 90 millions d’euros par Manchester United en 2019… déjà en provenance de Leicester.

Fofana poussait depuis plusieurs semaines pour rejoindre Chelsea et avait même été mis à l'écart par son entraineur, Brendan Rodgers. Si la direction de Leicester a longtemps assuré que le central de 21 ans n’était pas à vendre, elle a fini par ravoir sa position face à l’offre des Blues. Gêné par une fracture du péroné tout au long de la saison dernière, l’ancien Stéphanois avait réussi une très belle fin de saison 2021-2022, suffisante pour convaincre le club londonien.