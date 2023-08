Mercato: Dembélé autorisé par le Barça à négocier avec le PSG

Le FC Barcelone a donné l'autorisation à Ousmane Dembélé de négocier avec le Paris Saint-Germain. De quoi accélérer l'arrivée du Français dans la capitale. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent et l'indemnité de transfert ne dépassera pas les 50 millions d'euros.

C'est une étape de plus dans le dossier Ousmane Dembélé: selon nos informations, le FC Barcelone a donné l'autorisation au joueur de négocier avec le Paris Saint-Germain. De quoi accélérer l’arrivée de l’ailier de 26 ans à Paris. Le PSG négocie avec le club catalan au sujet d’une indemnité de transfert qui ne dépassera pas les 50 millions d’euros.

Même si la clause libératoire du Français est passée de 50 à 100 millions d'euros depuis lundi soir, Paris ne recrutera pas Ousmame Dembélé à ce prix. Les deux clubs se retrouvent dans cette volonté de négocier un transfert et travaillent sur les modalités de l'opération.

Dembélé actuellement à Las Vegas avec le Barça

En attendant, l'ailier tricolore a fait le voyage avec ses coéquipiers jusqu'à Las Vegas, où le Barça affrontera ce mercredi l'AC Milan lors du dernier match de sa tournée américaine. D'après la presse catalane, Dembélé ne sera pas aligné pour cette rencontre et pourrait avoir disputé son dernier match avec les Blaugranas face au Real Madrid, il y a quelques jours en amical.

L’issue du dossier ne fait pas de doute et la tendance forte est toujours la même: Ousmane Dembélé sera parisien en 2023-2024 et devrait signer un contrat de cinq ans. Son transfert n’est qu’une question de temps, même si d'après les médias espagnols, Xavi et Joan Laporta, le président du Barça, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retenir le Français en Catalogne.