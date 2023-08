Mercato: le PSG négocie avec le Barça l’indemnité du transfert de Dembélé

Si la clause libératoire d’Ousmane Dembélé est passée à 100 millions d’euros lundi soir, le PSG et le Barça négocient pour le transfert de l’international français à un prix inférieur. Une solution qui arrange les deux parties.

Selon les informations de RMC Sport, le PSG et le Barça continuent de discuter pour le transfert d’Ousmane Dembélé (26 ans). La clause libératoire du joueur est passée à 100 millions d’euros depuis lundi soir mais Paris ne recrutera pas l’international français (37 sélections, 4 buts) à ce prix. Les deux clubs se retrouvent dans cette volonté de négocier un transfert, alors que la clause du joueur était fixée à 50 millions d’euros jusqu’à lundi minuit. Le PSG et le Barça travaillent sur les modalités du deal et l'indemnité de transfert ne devrait pas dépasser les 50 millions d'euros.

Son transfert n’est qu’une question de temps

En attendant, l’attaquant français a fait le voyage avec ses coéquipiers à Las Vegas, où le Barça doit affronter l’AC Milan, ce mercredi lors du dernier match de sa tournée américaine. La présence de Dembélé ne remet toutefois pas en cause son départ du Barça. Car l’issue du dossier ne fait pas de doute et la tendance forte est toujours la même: Ousmane Dembélé sera parisien en 2023-2024. Son transfert n’est qu’une question de temps.

Selon la presse catalane, l’ancien Rennais ne disputera pas le match face à l’équipe italienne et suivra cette rencontre comme spectateur. Il pourrait avoir signé sa dernière apparition avec le maillot du Barça, samedi lors du match amical face au Real Madrid (3-0), lors duquel il a marqué. Ces derniers jours, les dirigeants catalans ont tenté de convaincre le joueur de rester au club. Son contrat actuel court jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option, que l’ailier n’a pas activée.

Selon les médias espagnols, Xavi a discuté à plusieurs reprises avec le joueur depuis ce week-end pour lui rappeler son importance dans l’équipe. Joan Laporta, président, serait, lui, "très en colère" contre le PSG pour cette approche. Comme annoncé par RMC Sport dès la semaine dernière, Dembélé est séduit par l’idée de rejoindre de Paris, où l’attend un contrat de cinq ans.