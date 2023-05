Mercato: des clubs français suivent Gaïus Makouta, qui performe au Portugal

Performant avec Boavista au Portugal, Gaïus Makouta jouit d'une belle cote en Europe pour le prochain mercato. Le milieu de terrain congolais de 25 ans est notamment suivi en Ligue 1, par Strasbourg et Rennes.

Après l'Irlande, la Grèce, la Bulgarie et le Portugal, Gaïus Makouta fera-t-il son retour en France cet été? Le milieu de terrain de 25 ans, puissant et à l'aise techniquement balle au pied, achève une deuxième saison pleine avec Boavista, club qu'il avait rejoint en 2021. Alors joueur de Braga, il sortait alors d'un prêt en Bulgarie.

Egalement des pistes en Angleterre et en Italie

Il est suivi par plusieurs clubs français comme Strasbourg et Rennes, même s’ils ne sont pas passés à l’action pour le moment. Un club anglais, Lecce en Italie et les Turcs de Galatasaray ont également un oeil sur le dossier. Les dirigeants ont par ailleurs rencontré l’entourage du joueur récemment.

International congolais depuis 2019, Gaïus Makouta a un parcours assez atypique et a déjà pas mal bourlingué. Passé par Auxerre, Amiens et Le Havre chez les jeunes, il a ensuite fait ses gammes en Irlande (Longford Town) puis au Aris Salonique, avant de rejoindre le Portugal et SC Covilhã en D2. Puis de signer à Braga en 2019 et à Boavista en 2021. Le moment de découvrir une nouvelle destination?