Mercato: "Des erreurs monumentales", Laurent Blanc critique le Barça sur son recrutement

Dans un entretien à Panenka, l’entraîneur d’Al Rayyan et ex-défenseur du Barça, Laurent Blanc (55 ans), n’est pas tendre avec le club catalan. Pour le champion du monde 98, la direction du club catalan n’aurait jamais dû perdre des joueurs du calibre de Neymar ou Messi.

Rarement une politique de recrutement aura autant fait parler que celle du Barça. Si le géant catalan possédait l’une des plus grandes équipes de tous les temps il y a quelques années, il n’est plus que l’ombre de lui-même aujourd’hui, entre résultats sportifs décevants et conflits au sein de la direction. Dans le rouge avec la crise financière, les Blaugrana ont surtout vu la MSN voler en éclat. Neymar a rejoint le PSG en 2017, Luis Suarez l’Atlético en 2020 et Lionel Messi le PSG cet été. Du Qatar, où il officie au sein du club d’Al Rayyan, Laurent Blanc, regrette la fuite des talents et critique sévèrement la politique du club.

"Vous ne pouvez pas perdre Neymar ou Messi..."

"Je pense qu’ils ont commis des erreurs monumentales. Monumentales, a insisté l’ancien défenseur du FC Barcelone (1996-1997) dans un entretien à Panenka. Pas seulement avec Messi mais depuis quatre ou cinq ans. Ils ont perdu des joueurs incroyables, ce qu’un club comme le Barça ne peut pas se permettre. Vous ne pouvez pas perdre Neymar ou Messi car c’est très difficile de les remplacer. "

S’il reconnaît avoir failli entraîner le FC Barcelone, l’ex-coach du PSG se réjouit de voir les anciennes idoles du Camp Nou en Ligue 1 : "Honnêtement, c'est incroyable pour le football français d'avoir Messi, Neymar et Mbappé dans le même championnat. Le PSG est sur une autre planète, oui, mais, pour le championnat français, c'est bien d'avoir ces joueurs", conclut le champion du monde 98.