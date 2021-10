Mercato: Laurent Blanc a failli devenir entraîneur du Barça

Interrogé par Panenka, l'ancien entraîneur du PSG Laurent Blanc a révélé comment il avait été approché par le Barça pour succéder à Luis Enrique.

Relancé au Qatar, où il aura fait du bon boulot lors de ses premiers mois sur place auprès du club le plus populaire du pays, Al-Rayyan, Laurent Blanc n’a pas complètement renoncé à une dernière aventure dans un grand championnat européen. A l’été 2017, un an après son départ du Paris Saint-Germain, l’ex-sélectionneur de l’équipe de France (2010-2012) avait failli prendre les rênes du Barça, et succéder à Luis Enrique.

"Nous avons parlé deux ou trois fois avec Eric Abidal, a-t-il révélé à Panenka. Évidemment, c'était un rêve d'entraîner une institution comme le Barça, mais cela ne s'est pas produit pour diverses raisons. Ce n'était pas le bon moment. C'est la vie." Quadruple champion de France de Ligue 1 avec Bordeaux en 2009 et le PSG en 2014, 2015, 2016, Laurent Blanc est resté sans poste pendant cinq ans. Un choix délibéré.

"D'autres choses m'intéressent dans la vie"

"Je n'ai rien voulu savoir pendant un an et demi, car c'était un défi qui demandait beaucoup d'énergie et j'avais tout donné, a-t-il confié au média espagnol. Depuis, j'ai eu des propositions, mais j’ai décidé de ne pas les accepter. C'est peut-être de ma faute, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, même si le football est ma passion, d'autres choses m'intéressent dans la vie, il y a mes enfants, ma famille."

Puis le Qatar est arrivé: "Oui, et beaucoup de gens pensent que c'est à cause de l'argent, mais pas du tout. Évidemment, je suis payé comme n'importe quel autre entraîneur, mais ce n'est pas ma motivation première. Je voulais revenir à l'entraînement, être proche d'un groupe de joueurs. C'est comme ça que ça s'est passé au Qatar, demain ça pourrait être dans une autre équipe... qui sait ?"