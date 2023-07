Mercato: Diani officialise son départ du PSG

Après six saisons au PSG, Kadidiatou Diani a annoncé son départ du club de la capitale ce vendredi. L'attaquante va rejoindre le grand rival lyonnais.

Comme annoncé par RMC Sport, Kadidiatou Diani quitte bien le PSG. En fin de contrat, l'attaquante a remercié le club de la capitale après six années dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

"J'ai grandi avec le club avec humilité et détermination qui nous ont permis notamment de remporter un titre de championne de France et de deux Coupe de France, confie-t-elle. Bien que je ressens une grande tristesse en annonçant mon départ, je souhaite exprimer ma gratitude au PSG pour les moments inoubliables vécus avec le staff et tous les employés".

L'internationale française, actuellement avec les Bleues pour préparer la Coupe du monde, va rebondir à l'OL. "C'est un nouveau chapitre qui commence, ce n'est pas un adieu mais un simple au revoir."

Direction Lyon

Comme c'est le cas depuis plusieurs saisons, "Kadi" Diani rejoint la longue liste des anciennes parisiennes qui rejoignent le rival, l'Olympique lyonnais (Endler, Däbritz, Morroni...). Comme expliqué par RMC Sport jeudi, le PSG s'est résigné à perdre la meilleure buteuse de D1 en 2022-2023, qui va filer rejoindre les Fenottes, octuple vainqueures de la Ligue des champions. Avec le départ de Catarina Macario pour Chelsea, l'OL va donc réaliser une bonne affaire sur le plan offensif.

D'autant que la nouvelle patronne des féminines, Michèle Kang, s'est personnellement impliquée dans le dossier. L'officialisation de son arrivée sur le Rhône devrait intervenir avant le départ de l'équipe de France pour l'Australie, lieu, avec la Nouvelle-Zélande, de la Coupe du monde 2023.