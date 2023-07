Mercato: Diani va quitter le PSG pour rejoindre l'OL

En fin de contrat avec le PSG, Kadidiatou Diani est en passe de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Comme rapporté par Le Parisien, une information confirmée par RMC Sport, l’attaquante des Bleues a choisi le club rhodanien.

Comme lors de sa précédente prolongation, Kadidiatou Diani est très courtisée. Les grands clubs d'Europe font les yeux doux depuis de nombreuses semaines à la meilleure buteuse de la D1 Arkéma 2022-2023 et probablement la meilleure arme offensive de l'équipe de France féminine cet été lors de la Coupe du monde. L'attaquante du Paris Saint-Germain, libre de tout contrat depuis le vendredi 30 juin, n'a toujours pas officialisé sa prochaine destination même si elle a déclaré avoir fait son choix. Une tendance semble clairement se dessiner ces derniers jours: Diani ne va plus porter le maillot rouge et bleu la saison prochaine, comme annoncé par Le Parisien.

Paris pas à la hauteur

Suite à l'affaire Hamraoui-DIallo, la direction du Paris Saint-Germain avait pris la décision de ne plus traiter avec le conseiller et mari de Kadidiatou DIani: César Mavacala. La relation ces derniers mois entre le clan DIani et la direction sportive a donc été perturbée. De plus, la proposition du club de la capitale n'a visiblement pas satisfait l'attaquante et son entourage. D'après nos informations, le PSG s'est même résigné à perdre la meilleure buteuse de la D1 version 2022-2023 depuis quelques temps déjà.

Paris est incapable de rivaliser avec la concurrence, à commencer par Chelsea. Le club londonien, demi-finaliste de la Ligue des champions, a lancé les grandes manœuvres depuis plusieurs semaines avec les recrutements de Catarina Macario (OL) et a fait une proposition très solide à l'attaquante française. Mais, comme annoncé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, c'est le grand rival de l'Hexagone qui va attirer la buteuse parisienne.

Michèle Kang s'est investie dans le dossier

Comme lors du dossier Marie-Antoinette Katoto la saison passée, l'Olympique Lyonnais est toujours à l'affût pour attirer les meilleures joueuses du championnat pour retrouver son trône européen. De plus, avec le départ de Catarina Macario pour Chelsea, ou encore la saison décevante de Melvine Malard, le champ des possibles s'ouvre. Et Kadidiatou Diani est un dossier prioritaire de l'état-major lyonnais. Pour preuve: la nouvelle patronne de l'OL féminin, Michèle Kang, s'est même personnellement investie dans le dossier.

Kang a de grandes ambitions, jugée "inspirante" depuis son arrivée, et a peut-être inspiré Diani quant à la nouvelle organisation du club. L'offre financière du club rhodanien étant jugée intéressante par le clan Diani, les championnes de France sont désormais le choix de l'attaquante. Ce mouvement représenterait une très jolie prise de la part de l’OL. L'officialisation de son arrivée sur le Rhône devrait intervenir avant le départ de l'équipe de France pour l'Australie, lieu, avec la Nouvelle-Zélande, de la Coupe du monde 2023.