OL féminin: Bompastor convaincue par le discours de la nouvelle patronne Michele Kang

En marge du choc de D1 Arkema entre le PSG et l'OL (dimanche, 21 heures) qui pourrait sacrer les Lyonnaises pour la 16e fois en 17 ans, l'entraîneure Sonia Bompastor a loué les ambitions de la nouvelle patronne de l'OL féminin, Michele Kang.

L'entraîneure de Lyon, Sonia Bompastor, s'est réjouie ce mercredi de la prise de contrôle de l'OL féminin par la femme d'affaires américaine, Michele Kang, louant son ambition et sa volonté de donner les moyens au club lyonnais de concurrencer les clubs anglais et espagnols.,"Elle fera en sorte de maintenir l'OL féminin le plus haut possible et de rester la meilleure équipe du monde. Entendre ce discours nous plaît et nous avons envie d'y aller", a déclaré Bompastor en conférence de presse.

"Son discours et sa vision sont très clairs. Elle sait où elle veut aller et comment y aller. Elle est ambitieuse et elle a fixé les objectifs. C'est une bonne nouvelle. Elle veut être dans la continuité de ce qui a été fait par Jean-Michel Aulas, du palmarès tout en donnant les moyens de concurrencer les clubs anglais ou espagnols", a encore dit la technicienne.

Ada Hegerberg va rester à l'OL, assure Sonia Bompastor

À quatre jours du match au sommet de la D1 contre le Paris Saint-Germain (dimanche 21h au Parc des Princes), qui pourrait sacrer les Lyonnaises pour la 16e fois lors des 17 dernières saisons, Sonia Bompastor a affirmé que l'attaquante internationale norvégienne, Ada Hegerberg, resterait à l'OL.

"Son avenir est incertain pour la presse, pas du tout au niveau du club (...) pour Madame Kang et l'encadrement la vision est claire : nous avons Ada et nous voulons la garder. Le futur va s'inscrire avec elle", a-t-elle assuré.