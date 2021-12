Mercato: Dortmund fixe un ultimatum à Haaland pour acter son avenir

Selon une information de Bild, le Borussia Dortmund aimerait être fixé assez rapidement sur l'avenir de son buteur Erling Haaland. Le club allemand aurait demandé au Norvégien de trancher avant fin février.

Erling Haaland animera sans doute le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien disposerait néanmoins d'une clause lui permettant d'être transféré si un club propose 75 millions d'euros à l'été 2022. Autant dire un cadeau pour les grosses écuries européennes au vu du marché.

Selon une information de Bild, le Borussia Dortmund a demandé à Erling Haaland de prendre une décision sur son avenir avant fin février. Reversé en Ligue Europa à l'issue de la phase de groupes de la Ligue des champions, le club allemand affrontera les Glasgow Rangers à cette période de l'année, pour les 16es de finale de la compétition européenne. Actuel deuxième de Bundesliga, Dortmund devient sans doute un peu étroit pour les ambitions du jeune prodige (21 ans).

Raiola avait donné cinq destinations possibles pour Haaland

Depuis le début de saison, la machine à buts Erling Haaland a déjà marqué à 19 reprises, pour 16 matchs (toutes compétitions). Des statistiques dans la lignée de la saison précédente, qui donnent forcément beaucoup de valeur à Haaland, estimé par le site de référence Transfermarkt à plus de 150 millions d'euros.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et les principaux clubs de Premier League notamment suivent de près l'évolution du dossier Erling Haaland. Ces derniers jours, son agent Mino Raiola avait cité cinq destinations possibles pour son protégé. "Le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, ce sont les clubs dans lesquels il peut aller", lâchait Raiola. Les clubs intéressés devront se battre nénamoins à coup de primes à la signature, sur laquelle l'agent touchera forcément un pourcentage non négligeable.