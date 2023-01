Mercato: Dortmund organise une réunion décisive pour l'avenir de Bellingham

Le Borussia Dortmund souhaite connaître la position de Jude Bellingham avant l'été, afin de préparer ou non à un départ du milieu anglais. Une réunion entre le club allemand, le joueur et son entourage doit avoir lieu dans les prochains jours pour prendre une décision.

C'est une discussion qui devrait donner de précieuses informations sur l'avenir de Jude Bellingham. D'après Marca, le Borussia Dortmund souhaite en effet organiser une réunion avec le milieu de terrain anglais et Mark, son père et agent, dans les prochains jours. Le club veut connaître la position de son joueur concernant la suite de sa carrière : prolongera-t-il avec Dortmund ou veut-il signer ailleurs l'été prochain ?

Pour le moment, la tendance est davantage à un départ. Avant la Coupe du monde, Bellingham, 19 ans, était déjà très convoité, et ses performances au Qatar n'ont fait que décupler l'intérêt des clubs déjà positionnés. Il est question notamment du Real Madrid et d'une liste de clubs anglais : Liverpool, Manchester City et Chelsea.

Dortmund ne veut pas vendre en-dessous de 100 millions

Dans l'idéal, Dortmund aimerait prolonger Bellingham afin d'intégrer à son contrat une clause de départ fixée à environ 150 millions d'euros. Mais si le joueur souhaite partir, le club allemand prévoit de toute façon de ne pas le céder en-dessous de 100 millions d'euros, sans compter quelques dizaines de millions supplémentaires sous forme de bonus.

L'Anglais, acheté à Birmingham pour 25 millions d'euros en 2020, est sous contrat jusqu'en 2025. Dortmund n'est donc pas dans une situation d'urgence et devrait s'assurer quoi qu'il arrive une jolie plus-value à la revente. Mais quelques mois après le départ d'Erling Haaland pour seulement 60 millions d'euros, le BVB rêve d'une opération un peu plus lucrative pour l'un des cracks du football mondial.