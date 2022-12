Mercato: le Barça toujours à l'affût sur Moukoko

Youssoufa Moukoko, en fin de contrat en juin prochain, aurait repoussé la dernière offre de prolongation du Borussia Dortmund, assure Bild. Le Barça est à l’affût sur le dossier et serait même déjà entré en négociation avec l’international allemand de 18 ans. Avec comme objectif de le recruter gratuitement à l’été 2023.

Le FC Barcelone n’a pas lâché l’affaire. Alors qu’une première approche pour un recrutement de Youssoufa Moukoko dès cet hiver a été recalée par la Liga à cause du fair-play financier, le club catalan n’a pas abandonné l’idée d’attirer le jeune international allemand (18 ans, deux sélections) du Borussia Dortmund.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

L’attaquant est en fin de contrat en juin prochain et aurait refusé la dernière offre de prolongation du club de la Ruhr, rapporte Bild. Selon le média catalan Sport, le Barça serait donc à l’affût pour faire venir Moukoko gratuitement au prochain mercato estival. Des négociations auraient d'ores et déjà été entamées.

Le Barça face à la concurrence de Chelsea et Liverpool ?

Le buteur allemand, phénomène de précocité et sélectionné pour disputer le Mondial qatari avec la Mannschaft, se verrait bien évoluer du côté du Camp Nou. Mais le Barça a toujours une marge de manœuvre réduite sur le plan économique et, s’il veut porter le maillot blaugrana, Moukoko devra consentir à faire des efforts financiers. Selon Sport, le Barça devra également faire face à la concurrence de Chelsea et Liverpool dans ce dossier.

Avec six buts et six passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Moukoko continue de confirmer tous les espoirs placés en lui depuis les catégories jeunes. Ça ne laisse forcément pas les cadors européens insensibles.