Mercato: le Real préparerait une offre XXL pour Bellingham

Révélation de la saison dernière, le milieu anglais de Dortmund Jude Bellingham ne cesse de confirmer. Il est même devenu un élément incontournable des Three Lions. De quoi attirer l'attention des plus grands d'Europe. Le Real Madrid préparerait une offre à plus de 100 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur de 19 ans.

Le Real veut se mettre à l'abri. Après Eduardo Camavinga il y a un an et demi et Aurélien Tchouaméni l'été dernier, le club madrilène veut convaincre Jude Bellingham de le rejoindre. Pour cela, les "Merengue" prépareraient une offre à plus de 100M d'euros à transmettre à Dortmund, selon les informations d'ESPN.

Casemiro est parti, Modric et Kroos ne sont pas éternels. Même s'ils ont fait les (très) beaux jours du Real Madrid, ces joueurs vont finir par tirer leur révérence, et l'histoire devra continuer sans eux. Le Real Madrid le sait bien et prépare l'avenir. A l'été 2021, Eduardo Camavinga a rejoint les rangs du Real, suivi un an plus tard par Aurélien Tchouameni. Avec Jude Bellingham, la boucle serait bouclée et l'avenir assuré pour plusieurs années. D'autant que Federico Valverde (24 ans) ne cesse de repousser ses limites et se présente aujourd'hui comme l'un des meilleurs à son poste, avec une polyvalence rare.

Une grosse concurrence sur le dossier

Le Real n'est pas seul sur le dossier de l'international anglais (22 sélections). En Premier League notamment, les concurrents sont nombreux. Le Liverpool de Jürgen Klopp en fait notamment l'une de ses priorités. Les Reds sont conscients de leur besoin de se renforcer dans l'entrejeu et Jude Bellingham représente une opportunité exceptionnelle pour les années à venir. Chelsea aurait aussi manifesté son intérêt, ainsi que Manchester City.

The Sun précisait il y a quelques jours que le joueur est un grand fan de Pep Guardiola et qu'évoluer sous ses ordres serait un rêve. La prolongation de Pep Guardiola jusqu'en 2025 pourrait donc être un argument de poids pour faire la différence. Autre atout dans la manche des Skyblues: Erling Haaland. Le géant norvégien entretenait une excellente relation avec le jeune milieu de terrain et cela s'en ressentait sur le terrain au BVB. Leur duo faisait des étincelles dans les défenses de Bundesliga la saison dernière.

Pour le moment, le joueur accorderait toujours sa préférence au club madrilène, mais le volet économique risque de jouer un grand rôle dans la transaction, notamment pour convaincre le Borussia Dortmund.