Manchester City: "j'ai plus faim que jamais", lance Haaland "irrité" par la Coupe du monde

Très remonté de ne pas avoir participé à la Coupe du monde, Erling Haaland assure avoir plus "faim que jamais" pour la deuxième partie de saison qu’il a débutée par un doublée à Leeds (1-3), mercredi avec Manchester City.

Erling Haaland (22 ans) a redémarré très fort la Premier League en inscrivant un doublé lors de la victoire de Manchester City sur le terrain de Leeds (1-3), mercredi. L’attaquant norvégien atteint ainsi déjà la barre des 20 buts en seulement 14 matchs de Premier League. Et il est particulièrement déterminé à rattraper Arsenal, actuellement leader avec cinq points d’avance sur les Citizens.

"Arsenal, nous devons les chasser, a-t-il déclaré sur Amazon Prime Vidéo à l’issue de la rencontre. Maintenant, nous devons montrer qui est la meilleure équipe de la ligue. J'ai un objectif mais je ne peux pas le dire. Je viens de dire dans le vestiaire que j'aurais pu en marquer cinq mais le plus important est que nous ayons gagné. Pour être honnête, ça me fait vraiment ch… quand je rate. C'est la vérité. Mais quand je rate, je veux marquer encore plus."

"Regarder d'autres personnes marquer pour gagner des matchs à la Coupe du monde a déclenché quelque chose en moi"

L’ancien joueur de Dortmund assure aussi que regarder la Coupe du monde à la télévision a décuplé sa rage intérieure. "J’étais à la maison, un peu en colère de ne pas être à la Coupe du monde, a-t-il lancé. J'ai rechargé mes batteries. Regarder d'autres personnes marquer pour gagner des matchs à la Coupe du monde a déclenché quelque chose en moi, m’a motivé et irrité. J'ai plus faim que jamais."

Cela s’est vu mercredi soir à Ellen Road, un stade particulier pour lui puisque son père Alfie y a joué… avant de rejoindre Manchester City. Le fils Haaland n’a donc pas célébré ses deux réalisations. "Mon père et ma mère étaient dans les tribunes aujourd'hui, a-t-il expliqué. C'est spécial. Je suis heureux, c'est un moment spécial dans ma carrière. Quand j'étais jeune, j'avais un maillot d'Eirik Bakke (ancien milieu de terrain norvégien passé par Leeds, ndlr) dans ma chambre et un maillot de mon père. C'est fou, c'était un de mes fantasmes de marquer ici pour City."