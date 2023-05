Mercato: Doucouré prolonge un an avec Everton en pleine lutte pour le maintien

Abdoulaye Doucouré (30 ans), milieu de terrain d'Everton, a prolongé son contrat d'une saison avec le club engagé dans une féroce lutte pour le maintien en Premier League à deux journées de la fin.

Abdoulaye Doucouré (30 ans) reste fidèle à Everton. Le club anglais a annoncé mardi avoir activé une clause lui permettant de prolonger d'un an le contrat de son milieu franco-malien qui expirait cet été. "Les Blues ont agi pour ajouter 12 mois au contrat en cours du milieu de terrain avant la date limite", ont expliqué dans leur communiqué les Toffees qui luttent pour le maintien.

Doucouré de nouveau décisif avec Sean Dyche

Actuellement 17e et premier non relégable avant la dernière journée, l'autre club de Liverpool sera assuré de se maintenir s'il bat Bournemouth, 15e et déjà assuré de rester en Premier League, à Goodison Park, dimanche. En cas de match nul ou a fortiori de défaite, il serait à la merci d'une victoire de Leicester ou Leeds, respectivement 18e et 19e à deux points, qui reçoivent respectivement West Ham et Tottenham.

Si Everton est en position de force avant cette dernière journée, il le doit beaucoup à l'ancien Rennais, arrivé au club en septembre 2020 en provenance de Watford, qui venait d'être relégué. Everton était alors un club très ambitieux avec à sa tête Carlo Ancelotti et qui avait aussi recruté le Colombien James Rodriguez et le Brésilien Allan pour former un trio redoutable au milieu.

Mais après le départ de l'Italien au Real Madrid, les résultats se sont nettement dégradés sous les ordres de Rafael Benitez puis Frank Lampard, limogé fin janvier pour être remplacé par Sean Dyche. Depuis l'arrivée de Dyche, Doucouré est redevenu décisif. Buteur contre Nottingham Forest (2-2), passeur décisif contre Brentford (1-0), puis buteur et passeur décisif contre Chelsea en mars (2-2), il a aidé son club à prendre cinq points sur ces trois rencontres et il a aussi inscrit un doublé lors d'une victoire 5-1 à Brighton au début du mois. International français dans les catégories jeunes, Doucouré a longtemps espéré une sélection avec les A avant d'opter pour le Mali (deux sélections) en 2022.