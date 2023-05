Premier League: plusieurs clubs s'impatientent dans l'attente d'éventuelles sanctions contre Manchester City

Les succès de Manchester City ne font pas que des heureux. Sous le coup d’une enquête de la ligue pour plusieurs infractions au règlement financier, les Citizens n’ont pas encore été jugés, ce qui rendrait "furieux" des clubs de Premier League, selon The Independant.

Tout réussit cette saison à Manchester City. De nouveau sacrés champion d’Angleterre, les Citizens pourraient remporter leur première Ligue des champions contre l’Inter Milan le 10 juin. Mais le bonheur de City est loin de ravir tout le monde en Angleterre.

Selon The Independant, de nombreux clubs de Premier League sont "furieux" de voir l’enquête contre les Skyblues prendre autant de retard. Rappelons qu’en février dernier, la Premier League a publié un communiqué accusant Manchester City d’avoir compilé plus de 100 infractions au règlement financier. Si les faits sont avérés, le leader du championnat risque de lourdes sanctions, pouvant aller de la déduction de points à l’exclusion de la Premier League.

Les clubs "frustrés" par les procédures

Devant la lenteur de la conclusion de ce dossier, les clubs auraient insisté pour créer une unité indépendante, pour accélérer les affaires financières. Une proposition restée sans suite selon le média anglais. Ce retard s’expliquerait notamment par la complexité du dossier sur le plan financier, et un besoin de faire appel à des experts.

Certains dirigeants pointent aussi du doigt le contraste avec le cas Reading. Pour ne pas avoir respecté les restrictions budgétaires imposées après une violation de règles de rentabilité et de durabilité de l’EFL (Championship), le club anglais avait subi en avril dernier, une déduction de six points. Une affaire réglée en quelques semaines, contrairement au cas City, mais aussi Everton.

Everton dans le collimateur

En plus de Manchester City, le cas Everton est pointé du doigt par les clubs. Les Toffees sont aussi dans le viseur de la Premier League pour avoir largement dépensé les 120M€ de pertes financières en trois ans. Comme pour les Citizens, de lourdes sanctions peuvent être émises contre le club anglais.

Le Daily Mail informait même il y a quelques jours que cinq clubs anglais (Nottingham, Leeds, Leicester, Southampton et Burnley) songeaient à attaquer Everton en justice. Ces formations pensent avoir le droit à une compensation financière, et regrettent aussi la lenteur de la procédure. The Independant explique de son côté que, si déduction de points il y a, cela ne sera appliqué qu’en Premier League. Autrement dit, si le 17e descend à l’échelon inférieur, il faudra attendre la montée des Toffees pour voir la sanction être appliquée.