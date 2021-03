Mercato en direct: l'appel du pied d'Oscar à Chelsea

Oscar veut terminer sa carrière à Chelsea

Depuis 2017, Oscar évolue en Chine, à Shanghai. Mais le milieu brésilien n'a pas perdu de vue le football européen. Bien au contraire. Dans une interview accordée à la radio britannique Talksport, Oscar a annoncé vouloir faire son retour à terme à Chelsea.

L'objectif du milieu brésilien est ainsi de terminer sa carrière chez les Blues, où il a évolué entre 2012 et 2017. Oscar a disputé 203 matches avec Chelsea et a remporté la Ligue Europa, la Premier League et la Coupe de la Ligue.

À 29 ans et sous contrat jusqu'en 2024 avec Shanghai, Oscar se verrait donc bien finir sa carrière en Angleterre. Conscient que "Chelsea n'aime pas les trop les joueurs âgés", le Brésilien en a pourtant fait son objectif pour les prochaines saisons.