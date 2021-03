Real Madrid: l'offre de prolongation à Sergio Ramos expirerait fin mars

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos a désormais toutes les cartes en main. Selon Marca, le capitaine madrilène aurait reçu une offre de prolongation de contrat, qui expirerait à la fin du mois de mars. Et d'après le quotidien espagnol, Ramos pourrait rapidement l'accepter.

Lorsqu'un joueur qui approche de ses 35 ans se fait opérer du genou, des questions se posent forcément sur le reste de sa carrière. Mais quand il s'agit de Sergio Ramos, les doutes sont rapidement levés. Absent des terrains depuis le 14 janvier dernier et opéré du genou gauche début février, le capitaine du Real Madrid profite de sa convalescence pour réfléchir à son avenir.

Deux saisons supplémentaires dont une en option

En fin de contrat en juin prochain, Ramos possède naturellement plusieurs options sur la table. L'une d'entre elles est évidemment une prolongation au Real, où l'Espagnol dispute cette année sa seizième saison. Selon le quotidien espagnol Marca, le club dirigé par Florentino Pérez aurait transmis une offre de contrat à son capitaine, qui expirera à la fin du mois de mars.

Cette prolongation comprendrait une année supplémentaire pour Sergio Ramos au Real, assortie d'une seconde en option. Suivi par plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain, le défenseur espagnol a donc l'embarras du choix. Mais selon les informations de Marca, Ramos serait plus proche que jamais d'accepter cette prolongation de contrat.

La prolongation de Ramos, priorité du Real

La semaine prochaine pourrait ainsi être décisive d'après le quotidien espagnol. Si l'offre du Real Madrid venait à expirer à la fin du mois de mars, rien n'empêcherait le club de Zinédine Zidane d'effectuer une nouvelle offre à son défenseur d'ici à la fin de la saison, tant que celui-ci n'a pas donné son accord à un autre club pour s'y engager librement en juillet.

Alors que Luka Modric doit bientôt prolonger, Lucas Vazquez voit également son contrat prendre fin en juin prochain. Mais la priorité actuelle du Real Madrid est bel et bien la prolongation de Sergio Ramos. Avec 668 matches sous le maillot madrilène - quatrième joueur le plus capé du club -, le champion du monde 2010 est une légende du Real. Le 30 mars, Ramos fêtera ses 35 ans et, peut-être, également son nouveau contrat.