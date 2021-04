Mercato en direct: Cette fois, Saliba pourrait avoir sa chance à Arsenal

Alors que le prêt de Saliba à Nice se passe plutôt bien et que le jeune défenseur a retrouvé les terarisn et des stats à sa mesure après une première partie de saison très compliquée à Londres, le site spécialisé football.london assure qu'il devrait cette fois avoir sa chance la saison prochaine chez les Gunners et fait partie des plan de Mikel Arteta, qui ne proposera pas de nouveau contrat à David Luiz pour faire une palce au jeune français en défense centrale.