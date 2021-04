Mercato en direct: Le Bayern de retour sur le dossier Haaland?

L'appel du pied de Modric à Mbappé, le nouveau club de Djibril Cissé, c'était dans le live mercato de mercredi à retrouver ici. La qualification parisienne obtenue face au Real madrid, les regards vont se tourner vers Kylian Mbappé et Neymar, tous deux pressés de prolonger au PSG, à bientôt un an de la fin de leur contrat, en 2022. Neymar a déjà répondu de façon assez explicite mardi soir après le match face au Bayern: "ma prolongation n'est plus un sujet". Reste tout de même à l'officialiser. Et à Mbappé à prendre la parole.