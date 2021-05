Mercato en direct: Gareth Bale vers Everton?

Le mercato n'ouvre pas ses portes avant un mois, mais les grandes manoeuvres ont déjà commencé, avec la bombe de mardi, la nomination de José Mourinho à la tête de l'AS Roma pour la saison porchaine. A retrouver dans le live mercato de mardi, tout comme la rumeur de plus en plus insistante d'un retour de Cristiano Ronaldo au Sporting, dans son club formateur. Ce mercredi, avec l'élimination du PSG de la Ligue des champions, les regards pourraient bien se tourner vers Mbappé et Neymar, qui n'ont pas encore prolongé.