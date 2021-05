Le mercato en direct: Depay chercherait une maison à Barcelone

La saison s'achève bientôt et les clubs ont déjà lancé les grandes manoeuvres pour le mercato estival. Entre négociations avec les joueurs en fin de contrat et discussions avec les autres formations, l'été s'annonce bouillant pour les cadors du football européen. A moins que les conséquences financières de la crise sanitaire ne réduisent encore les ambitions de certaines équipes. Toutes les informations et rumeurs sur le marché des tranferts sont à retrouver dans le direct commenté sur RMC Sport.

OL: Depay chercherait déjà une maison à Barcelone Libre en juin prochain, Memphis Depay reste l'une des priorités de Ronald Koeman pour renforcer le Barça à moindre coût. Si rien n'a été officalisé, ni par le club catalan ni par l'attaquant Néerlandais, le capitaine de l'OL pourrit bien rejoindre la Liga pendant l'été. La presse catalane y croit dur comme fer et le journal Mundo Deportivo fait même sa une du jour sur Memphis Depay. Pour le quotidien pro-Barça, l'international batave aurait commencé à chercher une maison à Barcelone. Coup de bluff ou vrai indice pour son futur? Cette saison, le joueur de 27 ans a marqué 19 buts en 35 matchs de Ligue 1 avec Lyon.



Dortmund: Sancho autorisé à partir pour 100M€ ? A l'inverse de son coéquipier Erling Haaland, Jadon Sancho dispose bien d'un bon de sortie cet été. Retenu lors du dernier mercato estival, l'ailier anglais pourrait donc bien quitter le Borussia Dortmund. Mais pas à n'importe quel prix. Selon les éléments de ESPN, le club de la Ruhr attendrait désormais une offre de 100 millions d'euros pour lâcher l'international anglais de 21 ans. En 2020, Manchester United avait fait du virevoltant Jadon Sancho sa priorité mais s'était heurté aux très grosses demandes financières du BVB. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le virevoltant ailier pourrait donc bien faire l'objet d'une nouvelle offre des Red Devils. Formé à Manchester City, son avenir pourrait bientôt s'écrire du côté d'Old Trafford.



Inter: un club anglais rêverait de Young Tout juste sacré champion d'Italie avec l'Inter Milan, Ashley Young pourrait bientôt rentrer en Angleterre. Libre en juin prochain, le latéral anglais envisagerait de retrouver la Premier League à bientôt 36 ans. Et cela tombe bien puisque Watford, le club de ses débuts professionnels, serait très chaud à l'idée de lui offrir un ultime défi.Selon la presse locale et notamment le Watford Observer, la direction des Hornets se seraient rapprochée du vétéran et de son entourage afin de discuter d'un éventuel contrat. Reste également à savior si l'Inter acceptera de laisser partir un joueur qui a disputé 31 rencontres cette saison.



Tottenham: le prochain coach décidera pour Bale Prêté cette saison par le Real Madrid, Gareth Bale devrait normalement rentrer ensuite en Espagne. Mais selon les informations du Daily Mail, le président de Tottenham devrait proposer à son futur entraîneur de renouveler la cession du Gallois pour une année supplémentaire. Daniel Levy verrait d'un bon oeil l'idée de conserver l'ailier en prêt en 2021-2022. Pour des raisons financières,d'abord, Gareth Bale sera libre dans un an et pourrait accepter de rester aux Spurs à moindre frais. Pour des raisons sportives, enfin, le Britannique de 31 ans signe une saison honorable avec 14 buts en 30 apparitions mais a longtemps été handicapé par des petits pépins physiques. En restant à Tottenham, il pourrait enfin réussir à retrouver la forme et son meilleur niveau.



Bonjour à tous, A l'heure où le PSG rêve d'un exploit contre Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions, le mercato agite déjà la planète foot. Régulièrement annoncé partant pendant l'été, Erling Haaland accepterait finalement de rester une saison de plus au Borussia Dortmund malgré l'intérêt du Real Madrid ou du Barça. En France, la FIFA a provisoirement levé l'interdiction de recrutement décidée contre Angers et le Paris FC. Du côté de la Ligue 2, Auxerre prépare sa révolution de palais après la démission du président Francis Graille. Enfin, Achraf Hakimi a profité du titre décroché en Serie A avec l'Inter Milan pour se payer la direction du Real Madrid. Le latéral marocain a notamment regretté le manque de confiance de Zinedine Zidane.