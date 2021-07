Mercato en direct: Naples recale Manchester United pour Koulibaly

L'OM et le PSG ont frappé fort en début de mercato et vont désormais chercher à vendre, tout comme le Barça, pour officialiser au plus vite la prolongation de Messi. Suivez toutes les infos dans notre live.

Barça: Lenglet, Umtiti et Dest vers la sortie Selon Sport, le FC Barcelone ouvre la porte aux départs de trois défenseurs cet été. Samuel Umtiti est poussé vers la sortie après trois dernières saisons gâchées par les blessures. Clément Lenglet fait aussi partie des potentiels partants. Son nom a été associé à Everton la semaine dernière. Enfin, Sergino Dest pourrait aussi quitter le club en cas d'offre raisonnable.



Naples refuse une offre de 30 millions pour Koulibay Selon la Gazzetta dello Sport, Naples aurait refusé une offre de Manchester United de 30 millions d'euros pour le défenseur sénagalais, Kalidou Koulibaly (30 ans). Le joueur est sous contrat jusqu'en 2023. Aurelio De Laurentiis, président du club, ne souhaite pas brader son joueur au salaire le plus important de l'effectif. Idem pour le milieu de terrain espagnol, Fabian Ruiz, très courtisé.



Le Standard aurait repoussé trois offres de Lille pour Siquet Selon la DH, le Losc a fait de Hugo Siquet, jeune joueur du Standard de Liège, l’une de ses priorités au poste de latéral droit. Les discussions seraient en cours avec les champions de France depuis une semaine pour le Belge de 19 ans. Le LOSC aurait même formulé trois offres, toutes repoussées par le Standard. Lille aurait proposé moins de 4 millions d’euros. Le club belge en réclame au moins sept et pourrait même prolonger son joueur. Siquet suscite aussi l’intérêt du RB Salzbourg.



Pau Lopez va signer ce lundi L'OM va officialiser l'arrivée d'une nouvelle recrue ce lundi. Pau Lopez, gardien espagnol de l'AS Rome, va signer son contrat. Le club avait déjà annoncé un accord de principe. Il croisera peut-être son concurrent Steve Mandanda, qui fera son retour de vacances.



Le Bayern veut un latéral du Barça Selon la RAC 1, le Bayern Munich souhaite recruter l'un des arrières latéraux du FC Barcelone. Le club allemand aurait ainsi demandé le prix pour Sergino Dest, Emerson et Sergi Roberto sans préciser quel joueur l'intéressait le plus.



Trippier vers Manchester United? Selon plusieurs médias anglais, Manchester United s'intéresse deprès au latéral droit de l'Atlético de Madrid, Kieran Trippier (30 ans). Formé à Manchester City et passé par Tottenham (2015-2019), l'international anglais plait aux Red Devils engagés dans la reconstruction de leur défense. Mais l'Atlético n'est pas vendeur



Les rumeurs enflent en Europe, et notamment en France où un retour de Javier Pastore est évoqué. L'ancien milieu du PSG serait intéressé par le projet de Monaco. Kevin Gameiro va, lui, vien retrouver la Ligue 1 puisqu'il s'est engagé avec Strasbourg, son club formateur. Rennes va recruter la latéral gauche de Nîmes, Birger Meling. Du côté de Marseille, ça discute pour le retour de Pol Lirola.