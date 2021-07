Mercato: le Nîmois Birger Meling va signer à Rennes

Le latéral gauche nîmois Birger Meling va s’engager pour trois saisons avec le Stade Rennais, un an seulement après son arrivée sous le maillot des Crocos.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, le Nîmes Olympique poursuit le dégraissage de son effectif. Révélation gardoise de la saison, Birger Meling devrait en effet rester en Ligue 1 du côté du Stade Rennais, où un contrat de trois ans l’attend. Le club breton déboursera environ 2,5 millions pour le latéral gauche de 26 ans.

Alors qu’une blessure au genou lui avait fait manqué la fin de la première moitié de saison, l’international norvégien (19 sélections) s’est imposé sans contestation dans la défense nîmoise, disputant l’intégralité de 20 des 21 dernières rencontres de son équipe dans l’élite. Meling s’était offert un but et une passe décisive pour ses grands débuts en Ligue 1 face à Brest (4-0). Après 26 matchs au total (2 buts, 3 passes décisive), il s’apprête déjà à quitter Nîmes, moins d’un an après son arrivée en provenance de Rosenborg.

Troisième recrue de l'été pour Rennes

De son côté, le Stade Rennais se cherchait un nouveau latéral gauche depuis le départ de Dalbert, dont le prêt a pris fin en juin dernier. Avec Maouassa et Truffert, les Rouge et Noir restent bien équipés à ce poste et à l’abri d’un transfert de l’un de ses deux espoirs. Meling devrait devenir la troisième recrue du club cet été après Badé et Sulemana.

Redescendu en Ligue 2, Nîmes était bien conscient de perdre beaucoup d’éléments, ce qui était déjà le cas pour Reynet, Roux, Deaux ou encore Alakouch, en fin de contrat. Renaud Ripart a quant à lui rejoint Troyes, un départ qui a été très chaleureusement salué ce dimanche à Nîmes. Les Crocos inaugureront la saison de Ligue 2 dès samedi en se déplaçant à Bastia.