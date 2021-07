Mercato: Gameiro retrouve Strasbourg, 13 ans après

Libre depuis son départ de Valence, Kevin Gameiro s’est engagé dans son club formateur de Strasbourg, 13 ans après l’avoir quitté. L’international français a signé un contrat de deux ans.

"Treize ans après, je veux rendre à ce club tout ce qu’il m’a donné". Kevin Gameiro est officiellement de retour à la maison. À 34 ans, l’avant-centre français retrouve son club formateur, alors qu’il était libre depuis son départ de Valence, au terme de la saison passée. L’ancien Parisien n’avait plus joué en Ligue 1 depuis 2013.

Alors que son nom avait un temps circulé du côté de l’OM, c’est finalement à Strasbourg que Kevin Gameiro va tenter de relancer sa carrière, lui qui sort d’une saison terme en Liga (10 titularisations, 4 buts). L’avant-centre a signé un contrat de deux ans en Alsace. Son dernier match sous les couleurs strasbourgeoises remonte à mai 2008, avec au total 67 matchs pour 16 buts marqués. "C’était le moment de revenir", indique-t-il dans le communiqué du Racing.

"Ici, on m'a appris à être petit avant de devenir grand"

"Cette région a fait de moi le footballeur et surtout l’homme que je suis, explique le joueur dans la vidéo de présentation de son nouveau club. Comme tant d’autres, j’avais des rêves plein la tête en arrivant. Ici, on m’a appris à être petit avant de devenir grand. Le 10 septembre 2005, je porte pour la première fois les couleurs de mon club formateur sur une pelouse de Ligue 1. Quelques semaines plus tard, je découvre la Meinau, un stade aux milliers de supporters vêtus de bleu et de blanc. Ce 12e homme qui pousse à se dépasser et à donner le meilleur de soi-même. Treize ans après, je veux revivre ça."

L'international français (13 sélections, 3 buts) avait quitté son club formateur pour Lorient où il a explosé au plus haut niveau, ce qui lui a ouvert les portes du PSG. L'arrivée de QSI et d'une trop forte concurrence à son poste l'a poussé en Espagne, où il a évolué à Séville, l'Atlético de Madrid et donc Valence.

Keller: "Il revient à la maison pour y apporter tout le poids de son expérience et d’une carrière exceptionnelle"

"C’est le retour d’un enfant du club, issu de l’Académie, se réjouit le président Marc Keller. Il revient à la maison pour y apporter tout le poids de son expérience et d’une carrière exceptionnelle. Sa venue correspond au projet du Racing de se structurer, de se professionnaliser, de grandir. C’est aussi l’ambition de Kévin qui prouve son attachement au Racing et son désir de participer à ce projet. Son retour rendra heureux tous les supporters du Racing."

Strasbourg boucle ici son troisième renfort de poids après les arrivées de Lucas Perrin et Jean-Eudes Aholou en prêt. Mais le club coaché par Julien Stéphan va commencer à empiler les numéros 9, puisqu'il y a déjà du talent aux côtés de Kevin Gameiro avec Ludovic Ajorque, Habib Diallo et Lebo Mothiba.