Mercato en direct: la presse catalane confiante pour la prolongation de Dembélé au Barça

La fin de saison approche lentement et avec elle le prochain mercato estival ouvrira ses portes. En attendant, les clubs négocient déjà des futurs transferts et les batailles autour de joueurs en fin de contrat s'intensifient. De Messi à Aguero en passant par Alaba, retrouvez toutes les infos et rumeurs du mercato dans le direct commenté sur RMC Sport.

Barça: la presse catalane y croit pour la prolongation de Dembélé Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Barça, Ousmane Dembélé se trouve à un moment important de sa carrière en Liga. Le club catalan souhaite le prolonger avant l'été ou pourrait être obligé de le mettre en vente lors du prochain mercato afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Selon les informations du journal Mundo Deportivo, le champion du monde tricolore ne serait pas opposé à l'idée de prolonger avec le Barça. Heureux de son temps de jeu et de la confiance de Ronald Koeman, il semble prêt à négocier sérieusement avec le club catalan. A tel point qu'il serait "prédisposé" à prolonger selon le quotidien.



Roy Keane intéressé par le Celtic Ancienne légende de Manchester United et de l'équipe d'Irlande, Roy Keane aurait fait part de son envie d'entraîner le Celtic rapporte le Times. Le club écossais est toujours à la recherche de son nouveau technicien suite au départ de Neil Lennon fin février. Après avoir terminé sa carrière de joueur à Glasgow en 2006, Roy Keane souhaiterait donc y relancer sa carrière d'entraîneur. Consultant pour la télévision britannique, l'ancien milieu de 49 ans n'a plus coaché depuis une expérience d'adjoint à Nottingham Forrest en 2019.



Arsenal penserait à un défenseur français Recruté par Francfort en 2018, Evan N'Dicka s'est installé parmi les cadres du club allemand en défense centrale. Apparu à 17 reprises cette saison, le central de 21 ans en aurait aussi profité pour taper dans l'oeil d'Arsenal. Selon les informations du Daily Express, les Gunners aurait échangé avec l'entourage du prometteur joueur français pendant l'été. A en croire le journal anglais, une offre avoisinant les 22 millions d'euros pourrait être formulée lors du mercato estival pour un joueur sous contrat jusqu'en 2023. Parmi les autres pistes étudiées, l'ancien de Lille Yves Bissouma, désormais à Brighton, plairait aussi au club londonien.



Bonjour à tous Les rumeurs se multiplent à travers l'Europe et concernent en particulier les principales stars du ballon rond. Libre en juin prochain, Lionel Messi suscite de nombreuses convoitises mais ne devrait plus recevoir d'appel du pied de Leandro Paredes. Le milieu argentin du PSG s'est justifié pendant le week-end. En Espagne, l'hypothèse d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real a gagné en épaisseur ces derniers jours et obligé la Juventus à sortir du silence pour rappeler l'importance du Portugais dans le projet turinois.