PSG: Paredes explique pourquoi il ne s'exprimera plus sur la rumeur Messi

Leandro Paredes a confirmé ce dimanche ne plus vouloir réagir sur une potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG. Le précédent appel du pied du milieu argentin avait déplu.

L’avenir de Lionel Messi continue d’agiter les médias et un éventuel départ du Barça lors du prochain mercato estival donne lieu à de nombreuses rumeurs. L’hypothèse d’une arrivée au PSG reste plus que jamais d’actualité après l’élimination du Barça par le club francilien lors des huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais Leandro Paredes s’est refusé à tout commentaire supplémenataire au sujet de son coéquipier en équipe d’Argentine.

"On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet, a indiqué le milieu parisien dans un entretien accordé au Journal du dimanche avant le match contre Nantes en Ligue 1. Des personnes n’ont pas aimé ma prise de position."

Paredes: "Certains y ont vu un manque de respect"

Régulièrement annoncé du côté de Manchester City ou du PSG, le sextuple lauréat du Ballon d’or a fait l’objet de plusieurs appels du pied de la part des joueurs parisiens ces derniers mois et notamment d'Angel Di Maria de Leandro Paredes après un match de Ligue des champions contre Manchester United début décembre.

Le milieu avait confirmé que le vestiaire accueillerait Messi "à bras ouverts" et avait appelé de ses voeux son compatriote à rejoindre la France. Une marque d’affection jugée un peu limite avant la double confrontation entre Paris et le Barça en C1.

"Apparemment certains y ont vu un manque de respect de ma part, s’est encore justifié Leandro Paredes. Ce n’était pas le cas. A lui de décider tranquillement à l’issue de la saison ce qu’il veut faire."

Libre en juin prochain, Lionel Messi peut déjà négocier avec le club de son choix et réfléchirait encore à quitter le Barça pendant l’été. Proche d’un départ en 2020, "La Pulga" n’aurait toujours pas arrêté son choix et la récente élection de Joan Laporta à la présidence du club catalan pourrait rebattre les cartes. Entre fidélité à l’équipe blaugrana et envies d’ailleurs, le buteur de 33 ans va devoir choisir. Une chose est sûre, Leandro Paredes, lui, n’abordera plus le sujet en public.

>> L'épopée du PSG en Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport