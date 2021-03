Mercato: la Juventus se positionne sur l’avenir de Ronaldo

Après avoir été critiqué lors de l’élimination de la Juventus en 8es de finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a claqué un triplé express sur la pelouse de Cagliari, ce dimanche en Serie A (1-3). Interrogé sur son avenir, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, a fait savoir qu’il comptait plus que jamais sur la star portugaise.

Il ne fallait pas l’énerver comme ça. Agacé par les nombreuses critiques dont il a fait l’objet ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a passé ses nerfs sur la pelouse de Cagliari, ce dimanche, lors de la 27e journée de Serie A. Cinq jours après avoir été sorti par Porto en 8es de finale de la Ligue des champions, la Juventus a relevé la tête en l’emportant dans le sud de la Sardaigne (1-3). Et la star portugaise a claqué un triplé express. En l’espace de 32 minutes. Une tête sur corner, un penalty et un missile du gauche. Le tout célébré par un petit geste provocateur face à la caméra. Comme pour inviter ses détracteurs à commenter sa performance.

De quoi rappeler à tout le monde que l’attaquant de 36 ans a encore envie de briller au plus haut niveau. Sous le maillot rayé de la Juve? Alors que son contrat court jusqu’en 2022, des rumeurs ont récemment évoqué un possible départ l’été prochain. Avec l'idée d'un retour au Real Madrid. Interrogé à ce sujet, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, s’est chargé de calmer un peu les débats. En exprimant son admiration pour CR7. Et sa volonté de le voir continuer dans le Piémont.

"C’est un privilège de l’avoir avec nous"

"J’ai envie de sourire car jamais dans ma carrière, je n’aurais pensé avoir à discuter de la valeur de Cristiano Ronaldo, a expliqué le dirigeant italien à Sky Sport Italia. En 2020, il a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juventus. C’est le meilleur buteur de Serie A, il a remporté cinq Ballon d’Or et je ne sais plus combien de Ligue des champions (quatre, ndlr). Avec nous, il a déjà remporté de nombreux titres. C’est un privilège de l’avoir dans notre équipe. Est-ce qu’il représente l’avenir de la Juve? Sans aucun doute."

Un optimisme qui tranche avec sa sortie d’il y a quatre jours. Au lendemain de la déception contre Porto, Paratici s’était montré nettement plus nuancé au moment d’évoquer le futur de Ronaldo. "Il lui reste encore un an de contrat, nous avons donc le temps de lui parler. Ce n’est pas la priorité pour le moment", avait-il lâché. Avant que le quintuple Ballon d’Or ne lui rappelle qu’il peut dégainer à tout moment. N’importe où. Dans n’importe quelle position. Et qu'il représente toujours un atout précieux sur la planète foot.