Mercato en direct: Kessié dans le viseur du PSG?

Ronald Koeman figure en une des deux principaux quotidiens sportifs catalans ce lundi matin. L'entraîneur du FC Barcelone joue gros ce lundi face à Grenade après la lourde défaite contre le Bayern Munich (0-3) en Ligue des champions la semaine dernière et ses critiques acerbes contre le président Joan Laporta. Dimanche, il a confié n'avoir aucune crainte sur son avenir. Tout autre résultat qu'une victoire l'éloignerait du banc.

"Je ne sais pas si mon avenir est en jeu parce qu'on ne m'a rien dit à ce sujet, nous devons penser à ce qui est important, penser au match, je suis calme et confiant que nous allons gagner des matchs. Nous avons 7 points en 3 matchs et ce à quoi je pense c'est à récupérer des joueurs (de blessure) mais je sais que ce qui compte c'est la victoire et les résultats. Je n'ai aucune crainte pour mon avenir. Au final, c'est le club et le président qui décident."