Mercato: Pogba, Haaland… les cibles XXL du Barça pour 2022

Après avoir réduit sa masse salariale après les départs de Messi et Griezmann, le FC Barcelone espère être de nouveau agressif sur le marché des transferts l’été prochain. Si les finances le permettent, le Barça pourrait tenter trois gros coups avec Erling Haaland, Paul Pogba et Dani Olmo.

Le Barça prépare l’avenir. Si l’exercice 2020-2021 a été difficile, le géant catalan espère avoir passé le plus dur. Dans une situation financière catastrophique, la direction des Blaugrana a dû se résoudre à laisser partir son idole absolue, Lionel Messi, puis Antoine Griezmann, afin de diminuer sensiblement sa masse salariale. Mais le Barça n’entend pas rester passif longtemps sur le marché des transferts. Eduard Romeu, vice-président du secteur économique, a confirmé jeudi au micro de la RAC1 que le Barça travaille pour être présent lors du mercato d’été 2022 "avec des signatures ambitieuses." Alors que les prolongations de Dembélé, Fati et Pedri sont espérées, la direction catalane étudie plusieurs pistes.

Le Barça sur Haaland mais pas en pole

Elle rêve d’attirer le crack norvégien Erling Haaland rapporte Mundo Deportivo. Mino Raiola, l’agent du buteur de Dortmund et son papa ont déjà fait le déplacement à Barcelone pour discuter avec les dirigeants catalans mais ils étaient aussi allés du côté du Real Madrid. Car la concurrence risque d’être terrible pour le joueur de 21 ans, convoité aussi par le PSG ou Liverpool. Haaland dispose d’une clause de départ fixée à 90 millions d’euros. Il faudra toutefois prévoir beaucoup plus en raison du salaire et des commissions, ce qui n’est pas pour avantager le Barça, pas en pole sur ce dossier.

Pogba, la belle affaire ?

Autre cible XXL pour l’été prochain, Paul Pogba. A moins qu’il ne prolonge son contrat avec Manchester United, le milieu de terrain français sera libre dans un an. Au Barça, on voit le champion du monde comme une belle opportunité de marché. Joan Laporta aurait même déjà débuté ses premières approches avec Raiola, qui aussi l’agent du Français. Le Real Madrid serait également sur le coup.

Olmo dès janvier ?

Enfin beaucoup plus réalisable, le FC Barcelone a comme priorité de recruter Dani Olmo. Le joueur formé à La Masia a failli effectuer son retour cet été. L’ailier de Leipzig avait même accepté les conditions du club catalan mais le transfert a finalement échoué, faute d’accord avec le club allemand. Toujours selon Mundo Deportivo, le Barça pourrait revenir à la charge dès le mercato d’hiver et proposer à l’international espagnol un contrat de cinq ans. Reste à savoir la position de Leipzig qui voudra sans doute compter sur son ailier pour briller en Bundesliga et peut-être aussi en Ligue des champions jusqu'à la fin de la saison. Pour rappel, l'autre quotidien catalan Sport a évoqué la piste Raheem Stering (Manchester City) pour cet hiver.