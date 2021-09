Barça: la nouvelle charge du clan Koeman sur Laporta et son "comportement hypocrite"

Dans un documentaire sur Ronald Koeman diffusé sur la télévision néerlandaise, l’agent de l’entraîneur du Barça critique le président Joan Laporta, coupable selon lui d’avoir entretenu le flou sur son avenir sur le banc catalan, tout en tenant un autre discours face aux médias.

Difficile de savoir quand et surtout comment l’histoire entre le FC Barcelone et Ronald Koeman va se finir. Mais depuis plusieurs jours, l’avenir de l’entraîneur néerlandais semble de plus en plus s’écrire en pointillés. Alors que l’équipe catalane, orpheline de Lionel Messi, reste sur une lourde défaite en Ligue des champions, face au Bayern Munich (0-3) au Camp Nou, le torchon brûle entre le coach batave et son président, Joan Laporta. Il y a quelques jours, l’ancien défenseur central a taclé son président dans les médias néerlandais, lui reprochant notamment de "trop parler." Or un nouveau chapitre sur leur tension s’est écrit ce vendredi. Il faut aussi le lire du côté des Pays-Bas.

"Dites-le si vous ne voulez pas de moi"

Dans "Força Koeman", un documentaire consacré au technicien du Barça (58 ans), son agent révèle les discussions avec Joan Laporta au mois de juin, alors que l’avenir de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas était encore très flou. "Laporta a dit qu’il lui fallait deux ou trois semaines pour trouver un nouveau candidat, révèle Rob Jansen. Et que s’il ne le trouvait pas, alors Ronald pourrait continuer sur le banc." Le coach batave précise : "On s’était toujours bien entendu. Et puis le président m’a dit : "J’ai encore des doutes. On a besoin de plus de temps, on va chercher d’autres options pour le poste d’entraîneur, on ne peut rien décider." Le président est le président, il est là pour prendre des décisions. Je lui ai demandé de me dire si je ne suis pas assez bon pour entraîner l’équipe afin que nous puissions mettre un terme à cette histoire. Je lui ai dit : "Dites-le si vous ne voulez pas de moi. Mais ne me laissez pas dans l’incertitude en me disant que vous cherchez d’autres options."

C’est peu dire que l’agent de Koeman n’a pas aimé l’attitude de Laporta cet été. Rob Jansen dénonce ainsi le "comportement hypocrite" du président catalan, lequel paradait devant les journalistes pour clâmer que les deux hommes continuaient ensemble aux commandes du Barça. "Je ne lui ai plus reparlé mais fort heureusement, les gens autour de lui ont fait en sorte que Koeman reste." Peut-être plus pour très longtemps.