Le FC Séville résilie le contrat de Gnagnon pour manque de professionnalisme

Le FC Séville a rompu le contrat de son défenseur français Joris Gnagnon (24 ans), selon le quotidien El Diario De Sevilla. Le club reprocherait au joueur son manque de professionnalisme et le non-respect des exigences physiques et disciplinaires exigées par un athlète de haut niveau. Gnagnon, dont le contrat courait jusqu’en 2023, s’entraînait à part du groupe depuis le début de saison en compagnie d’Ibrahim Amadou. Il n’avait pas été inscrit sur la liste des joueurs pour disputer la Liga, ni la Ligue des champions.

Gnagnon n’a jamais réussi à se faire une place à Séville qu’il a rejoint en 2018 en provenance de Rennes, son club formateur, contre 13,5 millions d’euros. Il a fait face à des problèmes de surpoids et n’est jamais entré dans les plans de Julen Lopetegui (7 matchs seulement la première saison). Il s'était distingué à l'été 2019 par un carton rouge récolté en match de préparation pour un geste violent sur le jeune Yasser Larouci face à Liverpool. Il avait été prêté à Rennes quelques semaines plus tard et s'était refait une petite santé en Bretagne (31 matchs, 2 buts).

"Je pense que si ça n'a pas marché, tout est de ma faute, j'aurai peut-être dû prendre les choses d'une autre manière, avait-il confié sur son échec à Séville, lors de son retour à Rennes. Mais ce fut une expérience très enrichissante, je pense être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je ne considère pas ce passage comme un échec. Je n'ai pas réussi à faire mon trou, malheureusement."



A son retour en Andalousie en 2020, la greffe n’avait pas pris davantage. Il n’a joué qu’un seul match la saison dernière, en Coupe du Roi. Face à son incapacité à se remettre en forme, le service juridique a entrepris une action pour manque de professionnalisme. Le club n’a pas encore communiqué officiellement. S’il confirme le départ, Gnagnon aura seulement disputé 17 matchs avec Séville depuis son arrivée.