Mercato en direct: Zidane n'est "pas intéressé" par Manchester United, selon la BBC

Dans une interview à L'Equipe, Renato Sanches, milieu de terrain de Lille, confie regretter de ne pas avoir été transféré au FC Barcelone l'été dernier en raison d'une blessure à un genou. Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille, confie le milieu de terrain portugais. Et puis, il y a eu cette blessure et j'ai compris que je resterais ici. Depuis, je suis focus sur Lille. Je suis content d'être là. Quand je ne jouais pas au Bayern, c'est Lille et Luis (Campos) qui m'ont appelé. Ici, je joue et je donne tout. Lille, c'est mon club, ma maison."

Il reconnait qu'il pensait quitter Lille. Pour le FC Barcelone? "Oui", confirme-t-il? Pour quelle raison cela ne s'est-il pas fait? "Je pense que c'est la blessure", poursuit-il.



"Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises, ajoute l'ancien joueur du Bayern Munich. Le foot, ce n'est que des hauts et des bas et je suis habitué. J'ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération. Parce que si tu ne récupères pas, plus aucun club ne s'intéresse à toi."