Mercato en direct: Hiroki Sakai officialise son départ de l'OM

Dans la soirée, Pep Guardiola a confirmé que Sergio Agüero allait bien rejoindre le FC Barcelone cet été. Interrogé par la télévision anglaise à l'issue du dernier match de championnat de la saison, le coach de Manchester City annonce un accord proche entre l'attaquant argentin et le club blaugrana: "Je vais peut-être révéler un secret... il est peut-être proche de trouver un accord avec le club de mon coeur, le Barça. Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Et je suis à peu près sûr qu'il va adorer et rendre mon club, Barcelone, de plus en plus fort."