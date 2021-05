Mercato: Guardiola annonce qu'Agüero va signer au Barça et jouer avec Messi

Sur la BBC ce dimanche, après la dernière journée de Premier League, Pep Guardiola a confirmé que Sergio Agüero allait rejoindre le Barça. En fin de contrat à Manchester City, l'Argentin va rejoindre Lionel Messi.

Aucun filtre, la sortie a le mérite d'être claire: Pep Guardiola annonce que Sergio Agüero va rejoindre le Barça. En fin de contrat, l'attaquant argentin a fait ses adieux à Manchester City ce dimanche, avec un doublé et un record pour son dernier match de Premier League.

"Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps"

"Je vais peut-être révéler un secret... il est peut-être proche de trouver un accord avec le club de mon coeur, le Barça, explique le technicien catalan au micro de la BBC. Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Et je suis à peu près sûr qu'il va adorer et rendre mon club, Barcelone, de plus en plus fort."

Ces derniers jours, plusieurs médias ont rapporté un contrat de deux ans pour le Kun au FC Barcelone. Un renfort qui pourrait en amener un autre, puisque Memphis Depay est également évoqué en Catalogne. Le Néerlandais est également en fin de contrat à Lyon.