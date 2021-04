Mercato en direct: Des clubs anglais s'intéressent à Pléa

Selon le Daily Mail, Alassane Pléa susciterait la convoitise de Manchester United et Arsenal notamment. L'attaquant français de 28 ans évolue toujours du côté du Borussia Mönchengladbach et serait perçu par les Red Devils comme un candidat pour remplacer Edinson Cavani en cas de départ. Les Gunners sont eux préoccupés par l'avenir d'Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang.