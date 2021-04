Mercato en direct: le Bayern Munich négocie pour Nagelsmann

La fin de saison approche avec cette semaine les demi-finales de Ligue des champions et de Ligue Europa. Les clubs préparent donc activement le prochain exercice et les rumeurs et informations concernant le marché des transferts ne manquent pas. Suivez l'actualité mercato avec notre direct commenté du 26 avril 2021.

L'avenir de Pirlo lié à une qualification en Ligue des champions Après neuf titres de rang en Serie A, la Juventus s'apprête à céder sa couronne en championnat. Pour sa première saison sur un banc de touche, Andrea Pirlo vit une expérience mitigée. "En cas de qualification pour la Ligue des champions, il sera certainement l'entraîneur la saison prochaine, a affirmé le directeur sportif Fabio Paratici, en marge de la rencontre face à la Fiorentina (1-1). On ne pense même pas au plan B. On est confiants dans ce qu'on fait, c'est la seule pensée qu'on a."



Azpilicueta intéresse l'Atlético de Madrid Selon Gol, l'Atlético de Madrid se pencherait sur le cas de Cesar Azpilicueta, qui arrive dans sa dernière année de contrat avec Chelsea. Les Blues aimeraient eux se renforcer en défense et ciblent notamment Raphaël Varane et Niklas Süle. Les Colchoneros réfléchiraient eux au profil d'Azpilicueta pour remplacer José María Giménez, qui pourrait partir.



Le Bayern Munich négocie avec Nagelsmann Le Bayern Munich a engagé des négociations en vue de recruter le jeune entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, pour remplacer Hansi Flick la saison prochaine, affirment dimanche deux médias allemands, parlant d'une somme record en discussion. Selon le quotidien Bild, généralement bien renseigné, Leipzig, principal rival des Munichois cette année dans le championnat national, demande toutefois 30 millions d'euros pour libérer Nagelsmann, 33 ans, sous contrat en Saxe jusqu'en 2023. Le site d'informations sportives Sport 1 indique aussi que les tractations ont démarré et parle de son côté d'une somme "nettement supérieure à 15 millions d'euros". Si un tel montant finit par être versé, cela en ferait le recrutement le plus onéreux jamais réalisé au monde pour un entraîneur de club, selon les deux médias. Les discussions s'annoncent serrées toutefois car Hansi Flick est lui-même sous contrat à Munich jusqu'en 2023. Il a demandé récemment à quitter ses fonctions à la fin de cette saison en raison de désaccords avec la direction du club autour de la politique de recrutement, mais il doit encore trouver un accord à l'amiable. Hansi Flick est considéré comme le grand favori pour remplacer à l'issue de l'Euro Joachim Löw, partant, à la tête de la sélection allemande. (AFP)



Bonjour à tous Bienvenue à tous pour suivre une nouvelle journée mercato. Ce dimanche, on apprenait que l'international français Alassane Pléa suscitait la convoitise en Premier League et notamment du côté d'Arsenal et de Manchester United. La Gazzetta dello Sport indiquait aussi que la Juventus allait faire une offre pour le gardien Gianluigi Donnarumma, actualité du côté de l'AC Milan.