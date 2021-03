Mercato en direct: A Barcelone, la confiance revient sur le cas Messi

Après Puyol, c'est Rivaldo, une autre légende du FC Barcelone, qui s'est positionné sur l'avenir de Lionel Messi. "Messi a l'air beaucoup plus heureux depuis l'arrivée de Laporta, un président qu'il connaît bien. Pour cette raison, je commence à croire de plus en plus que Messi pourrait parvenir à un accord avec le nouveau conseil d'administration et signer un nouveau contrat pour rester au club quelques années de plus", a assuré l'ancienne star brésilienne du Barça.