Mercato en direct: le doute plane toujours sur l'avenir de Zidane

As relance l'incertitude sur l'avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2022, le technicien français esquive le sujet et laisse la porte ouverte à un possible départ. " Je ne regarde pas au-delà du quotidien. Je ne prévois rien", a-t-il récemment rappelé. Face au doute et à l'intérêt de la Juventus pour Zizou, des candidats potentiels commenceraient à émerger pour éventuellement lui succéder. Le nom de Raul, ancien attaquant du club actuellement en charge du Castilla, est cité. Des médias allemands assurent que Joachim Löw, qui quittera son poste de sélectionneur de l'Allemagne après l'Euro, s'était mis à apprendre l'allemand. Le raccourci est rapidement fait vers un potentiel intérêt pour le banc du Real, sujet à quelques interrogations.