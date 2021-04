Mercato en direct: Lukaku à la place de Giroud et Abraham à Chelsea?

Dans le genre gros transfert raté, le cas Jovic à Madrid se pose là: arrivé pour 63 millions et pour remplacer Benzema, le Serbe ne s'est jamais imposé et est retourné en prêt à Francfort. Et selon Bild, le Real voudrait le revendre pour 40 millions à Francfort en échange d'André Silva qui viendrait pour 20 millions. Belle opération pour Francfort.