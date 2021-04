Mercato en direct: les infos et rumeurs du lundi 12 avril

Revenu sur les terrains avec Groningue ce dimanche après plus de six mois de blessure, Arjen Robben a brièvement évoque son avenir après la rencontre face au SC Heerenveen. L'occasion pour le Néerlandais de se montrer favorable à une prolongation de contrat. "Je ne sais pas si ma femme en est si heureuse à cette idée. Voyons d'abord comment se déroulent les semaines à venir, a confié Robben sur la suite de sa carrière. Je suis honnête et réaliste. Ce n'est pas encore génial concernant ma condition physique."