Mercato en direct: Nzonzi "dans le flou total" pour son avenir

"C’est vrai qu’aujourd’hui je suis dans le flou total, a reconnu Steven Nzonzi dans un entretien accordé au journal L’Equipe. Je suis en prêt, il me restera un an de contrat avec la Roma, mais c’était un club et une situation un peu particuliers là-bas."

Relancé sur la position de l’AS Rome à son sujet, le milieu français assure n’avoir aucune garantie: "Je ne sais pas comment ils voient mon avenir, a encore expliqué le champion du monde 2018. Mais cela m’étonnerait que j’y retourne en sachant qu’il me reste un an de contrat."

"Je me sens bien ici, je suis en France. J’ai beaucoup été à l’étranger et c’est un club qui travaille très bien, qui m’a agréablement surpris, a conclu Steven Nzonzi. Et je ne suis pas loin de Paris, donc il y a pas mal de choses positives dans le contexte rennais."