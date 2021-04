PSG: pourquoi l’agent historique de Neymar ne croit pas à son départ cet été

Dans un entretien à L’Equipe ce lundi à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (mardi en direct sur RMC Sport1), Wagner Ribeiro, agent historique de Neymar, assure que seul le PSG peut se payer la star brésilienne. Et il ne croit pas son départ cet été.

Si la fin de saison s’accompagne de nombreux défis pour le PSG, en lice sur tous les fronts, elle est aussi rythmée par les rumeurs de transfert. Lors deux des deux premiers mercatos d’été après son arrivée à Paris en 2017, Neymar n’y avait pas échappé. Alors qu’il se sent désormais heureux dans la capitale après avoir voulu retourner au Barça il y a deux ans, sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain est en bonne voie. Selon nos informations, le Brésilien s’est mis d’accord il y a plusieurs semaine pour prolonger son bail de quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Pour l’agent historique de Neymar, Wagner Ribeiro, un départ de "Ney" n’est de toute façon pas envisageable au mercato d'été.

"Neymar sera Ballon d’Or, vous verrez"

Déjà parce que le Brésilien s’épanouit désormais en France : "Il habite dans une ville magnifique, il a beaucoup d’amis et il est très heureux à Paris", déclare le conseiller de 62 ans dans un entretien à L’Equipe. Et puis parce que l’opération financière s’avérerait trop compliquée en vue d’un transfert : "Aucun club au monde ne peut offrir ce que lui offre le PSG. Seul le PSG peut se payer Neymar." Et Ribeiro de passer en revue tous les candidats potentiels : "Le Real Madrid a des problèmes financiers. Le Barça ? C’est encore pire. En Italie ? Aucun club ne peut rivaliser. Manchester United ou Manchester City ? Je n’y crois pas. A Paris il gagne super bien sa vie et il joue dans une très bonne équipe. Cette saison, ils vont gagner la Ligue des champions et Neymar sera Ballon d’Or, vous verrez." Pour cela, le Brésilien devra notamment éliminer le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Après ses deux passes décisives au match aller, la star a rendez-vous mardi soir pour le match retour au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1).

