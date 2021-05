Mercato: en échec au Real Madrid, Hazard souhaiterait retourner à Chelsea

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, il y a deux ans, Eden Hazard aurait l’intention de changer d’air cet été, selon El Chiringuito. L’ailier belge de 30 ans aimerait revenir à Chelsea, où il a évolué avec brio durant sept ans.

C’est un flop que personne n’avait vraiment vu venir. Pas dans ces proportions en tout cas. Depuis son transfert retentissant en juillet 2019, Eden Hazard est en échec total au Real Madrid. En deux saisons, le joueur le plus cher de l’histoire du club merengue (115 millions d’euros) n’est apparu qu’à 43 reprises (toutes compétitions confondues). Le temps d’inscrire 5 buts et délivrer 8 passes décisives. Une misère pour un élément de son calibre. Plombé par les problèmes physiques, Hazard a cumulé 12 blessures plus ou moins sérieuses dans la capitale espagnole. Pour 57 matchs manqués au total.

Incapable de retrouver son meilleur niveau, l’ailier de 30 ans, qui est parfois apparu avec quelques rondeurs inhabituelles, traîne son spleen dans la capitale espagnole. Au terme d’une saison blanche pour le Real, l’ancienne pépite du LOSC ne compte que 4 buts et 1 passe depuis l'automne dernier. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, il aurait l’intention de faire ses valises dès cet été, d’après El Chiringuito. D’autant que le possible départ de Zinedine Zidane, qui avait milité en faveur de son recrutement, pourrait obscurcir un peu plus son avenir à Madrid.

Meilleur joueur de Premier League en 2015

Reste à savoir où Hazard pourrait rebondir. L’homme aux 106 sélections avec les Diables Rouges (32 buts) aurait envie de retourner à Chelsea. Là où il est devenu l’un des meilleurs joueurs de la planète entre 2012 et 2019. Une manière de retrouver un environnement familier, dans lequel il pourrait s’épanouir à nouveau. En sept saisons passées sous le maillot des Blues, le natif de La Louvière a remporté deux titres de champion, une Coupe d’Angleterre et une Coupe de la Ligue anglaise. En étant élu meilleur joueur du championnat (2015) et deux fois meilleur passeur (2013, 2019).