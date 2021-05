Real Madrid: Hazard coûte près de 40.000 euros par minute de jeu

Trop souvent absent depuis deux ans, Eden Hazard a déclaré forfait pour la dernière journée de Liga, qui pourrait sacrer le Real Madrid, en raison d’une blessure mystérieuse. L’international belge ne rapporte pas grand-chose à son club, mais lui coûte énormément d’argent.

L’Espagne connaîtra ce samedi son champion à l’issue d’une saison aussi passionnante qu’indécise, et dont le final pourrait réserver encore bien des surprises. Le suspense est total entre les deux clubs rivaux de la capitale, le Real et l’Atlético, avec un avantage pour les Colchoneros néanmoins, puisque les hommes de Diego Simeone possèdent deux points d’avance avant de participer à ce bal de fin de saison.

"Un petit quelque chose..."

L’Atlético se déplace à Valladolid (19e), à la lutte pour le maintien, tandis que le Real reçoit Villarreal, septième et en quête d'une place qualificative en Ligue Europa. Pour que le Real dame le pion à l'Atlético, il faudra que les "Rojiblancos" perdent à Valladolid et que la "Maison blanche" fasse couler le "Sous-marin jaune" d'Unai Emery, qui prépare déjà sa finale de Ligue Europa mercredi contre Manchester United.

Les Madrilènes, et leur entraîneur Zinedine Zidane, annoncé partant, n’ont pas dit leur dernier mot. Mais comme souvent depuis deux ans et l’arrivée du Belge en Espagne, ils devront se débrouiller sans Eden Hazard. Car ce dernier a déclaré forfait, officiellement pour une gêne musculaire. "Il a un petit quelque chose", a poliment évacué Zidane. "Au niveau médical, il est dans sa meilleure forme depuis longtemps", assurait pourtant Roberto Martinez, le sélectionneur belge, il y a seulement quatre jours.

Une poignée de minutes depuis son arrivée

La blessure de l’ancien joueur de Chelsea serait-elle diplomatique ? Eden Hazard préfère certainement se mettre à l’abri, ne souhaitant pas courir le risque de se blesser une nouvelle fois à quelques semaines seulement du début de l’Euro, lui qui a ramé pour revenir à temps. Il n’empêche, les 2.441 minutes passées par Hazard sous le maillot du Real commencent à coûter très cher à son club. Surtout quand on pense que son transfert, qui comprend sa part de variables, était de 100 millions d’euros à amortir sur cinq ans.

Le quotidien espagnol As, qui s’est intéressé de près à la question, a calculé, rapporté à ce que le club dépense en salaire pour son joueur et ce qu’il aurait dû amortir jusqu’à maintenant, que chaque minute du Belge sur le terrain a coûté 39.400 euros aux caisses du Real Madrid. Et chaque but -il n’en a marqué que cinq- près de 19 millions d’euros. Pour un apport du joueur quasiment nul. Florentino Pérez appréciera, surtout en ces temps de pandémie où les clubs sont mis à rude épreuve sur le plan financier.